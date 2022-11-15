الكويت.. توجه لإخلاء سبيل النائب مرزوق الخليفة ومداني فرعية قبيلة شمَر

قال النائب العام في الكويت المستشار سعد الصفران، اليوم الثلاثاء، إنه تمت الموافقة على إخلاء سبيل متهمي "فرعية شمَر" الذين صدر بحقهم قبل شهر حكم نهائي بالسجن عقب إدانتهم بالمشاركة في "الانتخابات الفرعية"، وبينهم النائب عن الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة.

وأضاف النائب العام الصفران، لصحيفة "الراي" الكويتية، أن "إخلاء سبيل المتهمين سيكون الأسبوع المقبل (الأحد أو الإثنين)، وذلك وفق الإجراءات المتبعة في إخلاء سبيلهم".

وأوضح المستشار الصفران بأنه "سيتم إخلاء سبيل المتهمين مع إلباسهم سوار التتبع، وأنه من شروط إخلاء السبيل ألّا يكون أي من المتهمين مطلوبا على ذمة قضايا أخرى أو صادرة ضده أحكام بالحبس في قضايا أخرى".

ووفق الصفران، فإن "قرار الإفراج سيُحدد مساحة حرية التنقل للنائب مرزوق الخليفة وذهابه إلى مجلس الأمة والأماكن الأخرى"، مشيرًا إلى أن "مساحة حرية التنقل تتفاوت بين المتهمين وفق ما يتم تقريره بكتاب إخلاء سبيل كل متهم".

وفي تاريخ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة التمييز حكما نهائيا بسجن النائب مرزوق الخليفة، إضافة إلى 28 مواطنا آخر، لمدة سنتين مع الشغل، عقب إدانتهم بالمشاركة في "الانتخابات الفرعية" عن قبيلة شمر التي سبقت انتخابات مجلس الأمة السابق التي أقيمت في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وكانت محكمة الاستئناف أدانت في منتصف آذار/ مارس الماضي، المتهمين بقضية فرعية شمر وقضت بحبسهم لمدة سنتين، بتهمة المشاركة بتشاوريات قبيلة شمر.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الذي تداولته الصحف المحلية آنذاك أن مثل هذه الانتخابات "تكرس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني"، مشيرة إلى أنها "انتخابات لا يعرفها الدستور ولا قانون الانتخاب".

والانتخابات الفرعية هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.

وكان النائب الخليفة قد خاض الانتخابات النيابية الرئيسية العام 2020 من خارج التشاورية التي خسر فيها وحصل فيها على المركز الثاني بعد المرشح سلطان اللغيصم الذي خسر الانتخابات الرئيسية رغم فوزه بالتشاورية.

وخاض النائب مرزوق الخليفة الانتخابات البرلمانية الجديدة التي أقيمت 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو داخل السجن، وحصد فيها على نسبة أصوات عالية جعلته من العشرة الأوائل الفائزين في دائرته الرابعة.

وتم إيداع النائب الخليفة السجن في أواخر آب/ أغسطس الماضي، بعد إتمام تسجيل أوراقه كمرشح لانتخابات مجلس الأمة 2022.