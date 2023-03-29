البحرين والعراق يؤكدان عمق الأخوة التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين
أكد وزيرا الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، والعراقي فؤاد حسين، على عمق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين في إطار الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك على كافة المستويات.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، إن وزير الخارجية عبداللطيف الزياني تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره العراقي فؤاد حسين.
وأضافت الوكالة أنه "جرى خلال الاتصال، التأكيد على عمق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين في إطار الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك على كافة المستويات، وما يجمع بينهما من أواصر الأخوة والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة".
وتابعت أن الوزيرين أكدا على "حرص البلدين على تطوير العلاقات الطيبة التي تربط بينهما وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة والأهداف المرجوة للبلدين والشعبين الشقيقين".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها استدعت القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين، مؤيد عمر عبدالرحمن، إلى بغداد، وذلك بعد أن استنكرت المنامة، قبل ذلك، ما قالت إنه تصرف غير مقبول من جانب المسؤول العراقي، ويتنافى مع البروتوكولات والأعراف الدبلوماسية.
وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وجَّه بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد".
وكشف بيان الوزارة أن "هذا الإجراء يأتي تعزيزًا لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية".
وكانت السلطات البحرينية قد استدعت قبل ذلك، مؤيد عمر عبدالرحمن، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة، وسلَّمته مذكرة احتجاج رسمية.
وأبلغت وزارة الخارجية البحرينية القائم بالأعمال العراقي "بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية".
وأضافت الوكالة أن "الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية قام بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرًا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين".
واعتبر الوزير ذلك "تدخلًا مرفوضًا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة"، فيما لم توضح الوزارة طبيعة المخالفات التي ارتكبها عبدالرحمن.