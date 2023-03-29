البحرين والعراق يؤكدان عمق الأخوة التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين

أكد وزيرا الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، والعراقي فؤاد حسين، على عمق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين في إطار الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك على كافة المستويات.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، إن وزير الخارجية عبداللطيف الزياني تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره العراقي فؤاد حسين.

وأضافت الوكالة أنه "جرى خلال الاتصال، التأكيد على عمق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين في إطار الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك على كافة المستويات، وما يجمع بينهما من أواصر الأخوة والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة".