محمد بن زايد: حكومة الإمارات استثنائية بقيادة محمد بن راشد
احتفى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمرور 17 عامًا على ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمجلس الوزراء، مؤكدًا أن "حكومة الإمارات استثنائية بقيادته"، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "قائد استثنائي، وقامة وطنية ملهمة، قاد الحكومة على مدى 17 عامًا نحو التميز والإبداع، وجعل الإمارات نموذجًا عالميًا لجودة العمل الحكومي".
وتابع رئيس الإمارات: "أخي محمد بن راشد.. السند والعضيد، حكومة الإمارات استثنائية بقيادتك، وكلنا ثقة بأن مسيرة النجاح والإنجازات مستمرة بجهودك بإذن الله".
وكان الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قد كتب عبر تويتر: "17 عامًا مرت على تولينا رئاسة مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية.. 17 عامًا مرت سريعة جميلة مليئة بالعمل والإنجاز.. أدخلنا فيها تغييرات جذرية على أداء الحكومة.. وترسيخ الاقتصاد.. وتطوير الخدمات".
وأضاف محمد بن راشد: "انتقلنا من حكومة تقليدية إلى حكومة تقدم أكثر من 1500 خدمة عبر قنواتها الذكية.. حاربنا الترهل الإداري والمالي، ورفعنا ميزانية الحكومة بأكثر من 140٪، وأصبحنا الحكومة الأكثر فاعلية في الإنفاق العام على مستوى العالم..".