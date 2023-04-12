محمد بن زايد: حكومة الإمارات استثنائية بقيادة محمد بن راشد

احتفى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمرور 17 عامًا على ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمجلس الوزراء، مؤكدًا أن "حكومة الإمارات استثنائية بقيادته"، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "قائد استثنائي، وقامة وطنية ملهمة، قاد الحكومة على مدى 17 عامًا نحو التميز والإبداع، وجعل الإمارات نموذجًا عالميًا لجودة العمل الحكومي".