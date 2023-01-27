الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين الفلسطيني، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

وقالت الوكالة إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعت، في بيان لها صدر مساء الخميس، "السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".