ناقلة نفط تتعرض لهجوم بعد تفجير طائرة مسيرة قبالة ساحل عُمان

قالت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مسؤول دفاعي، إن ناقلة نفط تعود لملياردير إسرائيلي تعرَّضت لهجوم بعد تفجير طائرة مسيرة قبالة ساحل عُمان، وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وكشفت الوكالة أن الناقلة التي تعرضت للهجوم تتبع شركة "إسترن باسيفك شيبينج" مقرها سنغافورة، ويملكها الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر.

وأوضحت شركة "إسترن باسيفك شيبينج"، أنها تحقق في حادثة تعرضت لها ناقلتها "باسيفيك زيركون"، التي أصابها مقذوف قبالة ساحل عُمان.

وأضافت الشركة، أن السفينة كانت تحمل زيت الغاز، وأنه تم الإبلاغ عن أضرار طفيفة في هيكل السفينة دون تسرب الشحنة أو وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

من جهته، ذكر المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي، تيموثي هوكينز، أن الأسطول على عِلمٍ بحادث تعرَّضت له، اليوم الأربعاء، سفينة تجارية في خليج عُمان.