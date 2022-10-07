صحيفة: وزير الخارجية الكويتي اعتذر عن منصبه بالحكومة الجديدة

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، أن الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي تم تعيينه وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها الأربعاء، اعتذر عن قبول المنصب قبل ساعات من إصدار المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة.

ونقلت الصحيفة المحلية عن مصدر وصفته بـ"الرفيع"، قوله إن الشيخ أحمد "أكد عدم رغبته في قبول المنصب الوزاري التزاما منه بتحقيق المصلحة العليا للبلاد".

وجاءت هذه الأنباء التي لم يتم تأكيدها رسميا عقب يوم من إصدار مرسوم بتشكيل الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وضمت الحكومة الجديدة -وهي الحكومة 41 في تاريخ الكويت- 15 وزيرا، بينهم 9 وزراء جدد تم تعيينهم وإسناد حقائب وزارية إليهم، و6 وزراء من الحكومة السابقة ومنهم الشيخ أحمد الناصر.

وواجهت هذه الحكومة انتقادات من أغلبية نواب مجلس الأمة، الذين احتجوا على بعض الأسماء المشاركة فيها، ومنهم وزراء شاركوا في حكومات سابقة وخضعوا للاستجواب، وأبرزهم وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر.

وتقلَد الشيخ أحمد الناصر منصب وزير الخارجية في الحكومات الكويتية منذ العام 2019، وآخرها الحكومة الأولى للشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح التي تم تشكيلها في الأول من آب/ أغسطس الماضي، واستقالت قبل أيام.

وخضع الناصر في شباط/ فبراير الماضي، لاستجواب قدمه النائب شعيب المويزري، من أربعة محاور، وهي: "هدر وتبديد الأموال العامة، ومخالفة القوانين والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السـياسية والأمنية، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية".

وانتهى الاستجواب آنذاك بتجديد الثقة بالوزير عقب التصويت على طلب طرح الثقة الذي قدمه 10 نواب.

يذكر أن النائب عمار العجمي، الذي تم تعيينه وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، للمشاركة في الحكومة الجديدة كـ"وزير محلل"، اعتذر عن المنصب لوجود بعض الأسماء التي وصفها بأنها "فاقدة للثقة الشعبية ولا تحترم الدستور".