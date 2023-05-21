سلطان عُمان يتوجه إلى مصر في زيارة رسمية

وفي وقت سابق، قال بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني إنه سيتم خلال الزيارة "بحث كلّ جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبّي الغايات المنشودة في جميع المجالات؛ وصولًا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما سيتم خلال الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة".

ويرافق السلطان هيثم بن طارق خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى.