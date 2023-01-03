نسرين الشبل وهيفاء الجديع تؤديان القسم سفيرتين جديدتين للسعودية في أوروبا

أدت الأكاديميتان السعوديتان، نسرين الشبل وهيفاء الجديع، اليوم الثلاثاء، قسم السفراء أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد تعيينهما حديثًا في منصبين دبلوماسيين رفيعين.

والسفيرتان الجديدتان هما، نسرين بنت حمد الشبل، والتي تم تعيينها سفيرة للمملكة لدى جمهورية فنلندا، وهيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، والتي تم تعيينها سفيرة ورئيسة لبعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية.

وظهرت "الشبل" و"الجديع" في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، وظهر فيه أيضًا عدد من السفراء السعوديين الجدد لدى عدد من الدول، وهم يؤدون القسم.