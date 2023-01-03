نسرين الشبل وهيفاء الجديع تؤديان القسم سفيرتين جديدتين للسعودية في أوروبا
أدت الأكاديميتان السعوديتان، نسرين الشبل وهيفاء الجديع، اليوم الثلاثاء، قسم السفراء أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد تعيينهما حديثًا في منصبين دبلوماسيين رفيعين.
والسفيرتان الجديدتان هما، نسرين بنت حمد الشبل، والتي تم تعيينها سفيرة للمملكة لدى جمهورية فنلندا، وهيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، والتي تم تعيينها سفيرة ورئيسة لبعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية.
وظهرت "الشبل" و"الجديع" في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، وظهر فيه أيضًا عدد من السفراء السعوديين الجدد لدى عدد من الدول، وهم يؤدون القسم.
وكتبت نسرين الشبل عبر حسابها على موقع "تويتر" معلقةً على أدائها للقسم: "أتقدم بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده -حفظهما الله- على الثقة الملكية الكريمة، داعيةً المولى -عزّ وجل- أن أكون عند حسن الظن، وأن يعينني على أداء عملي على أكمل وجه، كما أشكر سمو وزير الخارجية على دعمه منسوبي وزارة الخارجية".
كما كتبت هيفاء الجديع في سياق مماثل وعبر موقع "تويتر" أيضًا: "يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، ولمقام سمو سيدي ولي العهد، حفظهما الله، على الثقة الملكية الكريمة بتعييني سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني لخدمة هذا الوطن العزيز وأن يهيّئ لنا من أمرنا رشدًا".
وعيَّنت السعودية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة لها في واشنطن، العام 2019، في أول منصب من نوعه تتولاه امرأة في تاريخ المملكة التي تحث الخطى لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة، وسوق العمل، وتولّي المناصب القيادية.
وانضمت منذ ذلك الحين نساء أخريات للمناصب الدبلوماسية الرفيعة، وبينهن آمال المعلمي، سفيرة الرياض لدى مملكة النرويج، وإيناس بنت أحمد الشهوان، سفيرةً لبلادها لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا.