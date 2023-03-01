السعودية وبريطانيا توقعان اتفاقية بشأن مشاركة الرياض في برنامج القدرات الجوية المستقبلية
وقّع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونظيره البريطاني بين والاس، اليوم الأربعاء، إعلان نوايا بشأن مشاركة المملكة العربية السعودية في برنامج القدرات الجوية المستقبلية (FCAS)، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت الوكالة إنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، وسُبل تعزيزه وتطويره، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".
وأوضحت الوكالة أن "البرنامج يتضمن تحديد رؤية شاملة ومشتركة للشراكة المستقبلية لعمليات القتال الجوي، والبحث في الشراكة التي توفر احتياجات القدرات المطلوبة، وتحديد مشاريع المشاركة الصناعية ومشاريع البحث والتطوير المشترك".
وبرنامج القدرات الجوية المستقبلية، الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة في عام 2017، ثم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من المقرر أن يحل محل طائرات "يوروفايتر" و"داسو رافال" القتاليتين اعتباراً من عام 2040.