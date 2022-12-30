رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

قالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الجمعة، إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد بحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك، خلال اتصال هاتفي.

وذكرت الوكالة أن "رئيس الدولة بحث مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التقدم والازدهار".

وأضافت: "كما تبادل سموه مع أخيه أمير دولة قطر وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".