شيخة قطرية تنتقد طيران بلادها والشركة ترد

وأضافت أن "أصرت المشرفة على جلوس ابنتي ذات السنتين لوحدها، مع علمها التام ورؤيتها لإصرار وبكاء الطفلة على عدم الجلوس وحدها لخوفها وضعت الحزام وأجلست طفلتي عنوة، واستطاعت ابنتي من الخروج من حزام المقعد مرتين قبل الاقلاع، شرحت الموقف للمسؤولة وأصرت على تعنتها بسبب اصرار وتعنت المشرفة، اضطررت أن أتقبض بابنتي من خلال مقعدي، حيث كان يفصل بيني وبين مقعد ابنتي حاجز، فقد كان الوضع غير آمن وغير مريح لي، لكن اضطررت لفعل ذلك حرصًا مني على سلامة ابنتي فترة الإقلاع".

من ناحيتها، ردت الخطوط القطرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلة "شكرا لإخطارنا بالموضوع مريم، نتأسف كثيرا للسماع عن تجربتك إذ أننا نسعى دائما لتزويد عملائنا بأحسن التجارب مع الخطوط الجوية القطرية، نرجوا منك التواصل معنا عبر الخاص ومشاركتنا المزيد من التفاصيل كرقم الحجز والمحطة المسؤولة عن هذا التصرف للتحقيق فورا في الحادثة".