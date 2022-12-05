الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم يطلب عدم تجديد تعيينه
أكدت تقارير إعلامية كويتية، اليوم الاثنين، أن رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، طلب عدم تجديد مرسوم تعيينه في منصبه المقرر انتهائه قبل نهاية العام الجاري.
وقالت مصادر لصحيفتي "الراي" و"الجريدة" الكويتيتين، إن "المزرم طلب من مجلس الوزراء الذي يعقد حاليًّا اجتماعه الأسبوعي، عدم التجديد له بعد انتهاء مرسوم تعيينه الذي صدر نهاية عام 2018".
وأكدت "الراي" أن طلب المزرم تزامن مع قبول مجلس الوزراء لاستقالة الأمين العام المساعد بمجلس الوزراء أسامة الدعيج، والأمين العام المساعد المشرف العام على اللجنة العليا للجنسية فواز الفضل.
وأوضحت المصادر أن "مجلس الوزراء وافق على تعيين تركي الصباح أمينًا عامًا مساعدًا بمجلس الوزراء محل الدعيج، وتعيين صباح أحمد صباح السالم أمين عام اللجان في مجلس الوزراء، وتعيين صالح سليمان الملا أمينًا عامًّا لمجلس الوزراء".
وشهدت الكويت، التي انتخبت في الـ29 من أيلول/ سبتمبر الماضي، أعضاء مجلس الأمة الجديد، تبعها تشكيل حكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في الفترة الماضية، بضع استقالات لقياديين في جهات حكومية.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قدم عدد من المسؤولين في هيئات رسمية في الكويت استقالاتهم رسميًّا من مناصبهم إلى وزراء الحكومة التابعين لهم.
ومن هذه الاستقالات، استقالة المهندس يوسف الفوزان، المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني، والمدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، هيا الودعاني، ووكيل وزارة الدفاع بالإنابة الشيخ فهد جابر العلي، ومدير جامعة الكويت الدكتور يوسف الرومي، الذي استقال عقب أقل من عام على توليه هذا المنصب.
كما استقال في الشهر ذاته، وكيل وزارة الأوقاف المهندس فريد أسد عمادي، والوكيل المساعد في الوزارة داوود العسعوسي، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد.
وكانت أحدث استقالة، استقالة أمين عام مجلس الوزراء المستشار وائل العسعوسي، التي قبلها براك علي الشيتان، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.