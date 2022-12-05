الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم يطلب عدم تجديد تعيينه

أكدت تقارير إعلامية كويتية، اليوم الاثنين، أن رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، طلب عدم تجديد مرسوم تعيينه في منصبه المقرر انتهائه قبل نهاية العام الجاري.

وقالت مصادر لصحيفتي "الراي" و"الجريدة" الكويتيتين، إن "المزرم طلب من مجلس الوزراء الذي يعقد حاليًّا اجتماعه الأسبوعي، عدم التجديد له بعد انتهاء مرسوم تعيينه الذي صدر نهاية عام 2018".

وأكدت "الراي" أن طلب المزرم تزامن مع قبول مجلس الوزراء لاستقالة الأمين العام المساعد بمجلس الوزراء أسامة الدعيج، والأمين العام المساعد المشرف العام على اللجنة العليا للجنسية فواز الفضل.