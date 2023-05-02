الإمارات ترسل إمدادات عاجلة للاجئين السودانيين على حدود تشاد

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، طائرة تحمل إمدادات غذائية إلى مطار أبشي على الحدود السودانية التشادية؛ لتوفير الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الصراع في بلادهم.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن الإمارات "أرسلت، صباح اليوم، طائرة تحمل إمدادات غذائية عاجلة إلى مطار أبشي على الحدود السودانية التشادية؛ لتوفير الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية".

وأضافت الوكالة: "يأتي إرسال الإمدادات في إطار الاستجابة العاجلة للتخفيف من الأعباء الإنسانية للنازحين السودانيين على الحدود التشادية، والحد من المعاناة من عدم توافر المواد الغذائية الضرورية".

وأوضحت الوكالة أن المساعدات تأتي "انطلاقاً من حرص الإمارات على المشاركة بفاعلية في جهود الإغاثة الدولية، في ضوء توجيهات القيادة بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين".