براءة النائب الكويتي السابق حمد الهرشاني في قضية "شراء الأصوات"
قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، ببراءة النائب في مجلس الأمة سابقاً حمد سيف الهرشاني من تهمة شراء أصوات انتخابية لصالحه، خلال الانتخابات البرلمانية التي أقيمت نهاية أيلول/ سبتمبر العام 2022.
وأعلن المحامي عادل عبدالهادي وكيل المتهم حصول موكله على حكم البراءة من القضية التي اتُهم بها قبل أشهر.
وشمل حكم البراءة أشخاصاً آخرين متهمين مع النائب السابق في القضية ذاتها، وهي أول عملية شراء أصوات تم ضبطها قبيل الانتخابات البرلمانية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، ضبط أول عملية شراء أصوات في الانتخابات النيابية التي تنافس فيها أكثر من 300 مرشح على 50 مقعدا برلمانيا.
ووفقًا لصحيفة "جرائم ومحاكم"، فإن العملية كانت تتم لمصلحة مرشح في الدائرة الثانية، حيث تمت مداهمة المنزل الذي تدار فيه عملية الشراء وضبط عدد من الأشخاص الذين قيل إنهم كانوا يعملون لصالح المرشح.
وأشارت حسابات إخبارية آنذاك إلى أن المرشح المعني هو حمد الهرشاني مرشح الدائرة الثانية الذي لم يحالفه الحظ للفوز في الانتخابات.
وبلغ عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية والذين كان يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس نحو 796 ألف ناخب، النسبة الأكبر منهم نساء.