براءة النائب الكويتي السابق حمد الهرشاني في قضية "شراء الأصوات"

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، ببراءة النائب في مجلس الأمة سابقاً حمد سيف الهرشاني من تهمة شراء أصوات انتخابية لصالحه، خلال الانتخابات البرلمانية التي أقيمت نهاية أيلول/ سبتمبر العام 2022.

وأعلن المحامي عادل عبدالهادي وكيل المتهم حصول موكله على حكم البراءة من القضية التي اتُهم بها قبل أشهر.