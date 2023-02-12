وزير الخارجية الإماراتي: حريصون على الوقوف بجانب تركيا في محنتها

واطلع الشيخ عبدالله بن زايد يوم الأحد على عمليات الإنقاذ والإغاثة في المناطق التي تعرضت للزلزال العنيف في منطقة كهرمان مرعش في تركيا .

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" فقد "تفقد الشيخ عبدالله بن زايد عددا من المناطق المتضررة جراء الزلزال، واستمع من المسؤولين الأتراك إلى مستجدات الأعمال الإغاثية وجهود الدولة التركية في مواجهة تداعيات الزلزال والمساندة الدولية لها على مختلف الأصعدة".