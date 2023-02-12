وزير الخارجية الإماراتي: حريصون على الوقوف بجانب تركيا في محنتها
أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص بلاده على الوقوف إلى جانب الشعب التركي وتقديم الدعم والمساعدة المطلوبين لغوث المنكوبين جراء هذه الكارثة الإنسانية حتى يتخطوا هذه المحنة الطارئة.
واطلع الشيخ عبدالله بن زايد يوم الأحد على عمليات الإنقاذ والإغاثة في المناطق التي تعرضت للزلزال العنيف في منطقة كهرمان مرعش في تركيا .
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" فقد "تفقد الشيخ عبدالله بن زايد عددا من المناطق المتضررة جراء الزلزال، واستمع من المسؤولين الأتراك إلى مستجدات الأعمال الإغاثية وجهود الدولة التركية في مواجهة تداعيات الزلزال والمساندة الدولية لها على مختلف الأصعدة".
وزار وزير الخارجية الإماراتي مقر فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في تركيا الذي يقوم بمهامه في إطار عملية "الفارس الشهم / 2"، مثمنا جهودهم في العملية التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها، بهدف تخفيف المعاناة عن المتضررين من الزلزال.
والتقى الشيخ عبدالله بن زايد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مؤكدًا على دعم دولة الإمارات للجمهورية التركية في هذه الظروف الصعبة، وعبر عن خالص التعازي والمواساة للشعب التركي وذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر، سائلا الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.