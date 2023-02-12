وزير الخارجية الإماراتي: حريصون على الوقوف بجانب تركيا في محنتها

وزير الخارجية الإماراتي: حريصون على الوقوف بجانب تركيا في محنتها

فريق التحرير
فريق التحرير

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص بلاده على الوقوف إلى جانب الشعب التركي وتقديم الدعم والمساعدة المطلوبين لغوث المنكوبين جراء هذه الكارثة الإنسانية حتى يتخطوا هذه المحنة الطارئة.

WAM

واطلع الشيخ عبدالله بن زايد يوم الأحد على عمليات الإنقاذ والإغاثة في المناطق التي تعرضت للزلزال العنيف في منطقة كهرمان مرعش في تركيا .

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" فقد "تفقد الشيخ عبدالله بن زايد عددا من المناطق المتضررة جراء الزلزال، واستمع من المسؤولين الأتراك إلى مستجدات الأعمال الإغاثية وجهود الدولة التركية في مواجهة تداعيات الزلزال والمساندة الدولية لها على مختلف الأصعدة".

WAM

وزار وزير الخارجية الإماراتي مقر فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في تركيا الذي يقوم بمهامه في إطار عملية "الفارس الشهم / 2"، مثمنا جهودهم في العملية التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها، بهدف تخفيف المعاناة عن المتضررين من الزلزال.

والتقى الشيخ عبدالله بن زايد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مؤكدًا على دعم دولة الإمارات للجمهورية التركية في هذه الظروف الصعبة، وعبر عن خالص التعازي والمواساة للشعب التركي وذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر، سائلا الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

WAM
الإمارات

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com