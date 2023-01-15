بحضور رئيسي البلدين.. الإمارات وكوريا الجنوبية تتبادلان عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
حضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول تبادل وإعلان عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في إطار العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وقالت "وام" إن "الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها الجانبان، شملت مذكرة تفاهم في مجال استخدام الطاقة الهيدروجينية في المدن وإنتاجها ونقلها وتخزينها بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية، ومذكرة بشأن التعاون في مجال الموارد المائية بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة البيئة في كوريا".
وأضافت الوكالة أنه "جرى تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تعديل مذكرة تفاهم موقعة في يناير2017 للتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية".
وتابعت الوكالة: "كما شملت مذكرة بشأن التعاون في مجال التنقل والنقل في المستقبل بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية".
وشملت أيضًا "ترتيبات تنفيذية بموجب الاتفاقية المبرمة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كوريا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار وبنك كوريا للتنمية بشأن شراكة الاستثمار السيادي، إضافة إلى مذكرة أخرى بشأن التعاون المالي بين شركة طاقة وبنك التصدير والاستيراد الكوري".
وأردفت "وام" أن "الجانبين تبادلا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شملت إعلانًا مشتركًا بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كوريا بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة من خلال شراكة الطاقة الاستراتيجية الشاملة تبادلها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومن الجانب الكوري لي تشانغ يانغ وزير الصناعة والتجارة والطاقة.
كما تم تبادل "مذكرة بشأن التعاون الاستراتيجي لصناعة الدفاع تبادلها طارق عبدالرحيم الحوسني عضو مجلس إدارة شركة طاقة مع أوم دونغ هوان رئيس إدارة برنامج اقتناء الدفاع الكوري" بحسب "وام".
ومضت الوكالة بالقول: "تم تبادل اتفاقية للتعاون في مجال تخزين النفط الخام، تخزينًا استراتيجيًا وتجاريًا، بين شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك، وشركة النفط الوطنية الكورية، تبادلها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر مع كيم دونغ سوب ممثل شركة النفط الوطنية الكورية".
مشيرة إلى أنه "تم تبادل مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجموعات عمل استراتيجية مشتركة لبرنامج تسريع الحياد الكربوني تبادلها محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومن الجانب الكوري تشيونغ سونغ إيل رئيس الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) وهوانغ جو هو رئيس الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية".
فضلًا عن "مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار ومجموعة (إس كيه) بشأن الشراكة الطوعية في أسواق الكربون في آسيا تبادلها خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي مع تشوي تيه وون رئيس مجموعات شركات إس كيه".
وذكرت "وام" أنه "تم توقيع مذكرة بين مجلس توازن، وصناعات الطيران الكورية المحدودة، بشأن برنامج التطوير المشترك للجيل القادم من طائرات الشحن متعددة المهام تبادلها طارق الحوسني الأمين العام لمجلس توازن ومن الجانب الكوري كانغ جو يونغ ممثل شركة كوريا للصناعات الجوية والفضائية (كاي)".
وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عن ترحيبه بالرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول الذي يزور الإمارات حاليًا.
وكتب الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على "تويتر": "أرحب بفخامة الرئيس يون سيوك يول في الإمارات. أجرينا العديد من المباحثات الإيجابية المثمرة. وشهدنا توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. تربطنا بجمهورية كوريا شراكة استراتيجية خاصة، نمضي في تعزيزها لخدمة المصالح والأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".