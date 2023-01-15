بحضور رئيسي البلدين.. الإمارات وكوريا الجنوبية تتبادلان عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

حضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول تبادل وإعلان عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في إطار العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وقالت "وام" إن "الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها الجانبان، شملت مذكرة تفاهم في مجال استخدام الطاقة الهيدروجينية في المدن وإنتاجها ونقلها وتخزينها بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية، ومذكرة بشأن التعاون في مجال الموارد المائية بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة البيئة في كوريا".

وأضافت الوكالة أنه "جرى تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تعديل مذكرة تفاهم موقعة في يناير2017 للتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية".