السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة إسبانية لبناء سفن قتالية

ووفقا للاتفاق ستقوم الشركة الإسبانية "بتوطين ما يصل إلى 100% من بناء السفن البحرية وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030".

وتركز مذكرة التفاهم على "دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية، والمحاكاة، والنمذجة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، وتصميم برامج التدريب".

وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية في السعودية الدكتور خالد البياري، إن "هذا الحدث يمثل أهمية كبيرة لوزارة الدفاع ومعلما بارزا في تعاوننا مع شركة نافانتيا، بهدف تعزيز القدرات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية".

وأشار البياري إلى أن هذه المذكرة "تعزز المساهمة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق".