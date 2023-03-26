في رسالة إلى بلينكن.. دول الخليج تدين تصريحات سموتريتش وتدعو واشنطن للرد

دعت دول مجلس التعاون الخليجي، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى "تحمل مسؤولياتها في الرد على كافة الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني".

وأعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، أنها أرسلت خطابا إلى وزير الخارجية الأمريكي للتنديد بتصريحات وزير إسرائيلي أنكر وجود شعب فلسطيني.

وندّد وزراء خارجية التكتل في خطاب إلى الوزير أنتوني بلينكن، بتصريحات وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش حول ضرورة "محو" بلدة حوارة الفلسطينية التي شهدت مقتل إسرائيليين اثنين بنيران فلسطيني.