وفاة رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق محمد يوسف العدساني
غيَب الموت اليوم الأربعاء، محمد يوسف العدساني رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الأسبق للفصل التشريعي الخامس، وأحد السياسيين البارزين في البلد الخليجي، عن عمر يناهز 97 عاما.
ونعت وسائل إعلام ونخب كويتية العدساني الذي شغل عدة مناصب دبلوماسية وسياسية في الدولة لأكثر من عقدين في حياته.
وُلد الراحل عام 1925 في مدينة الكويت، وبدأ العمل السياسي منذ ستينيات القرن الماضي عقب استقلال الكويت، حيث كان حينها في نهاية الثلاثينيات من عمره.
خاض الراحل عدة انتخابات برلمانية منذ الانتخابات الأولى عام 1963 حتى عام 1985، حيث تمكَن في بعضها من الوصول إلى قبة عبدالله السالم، فيما لم يحالفه الحظ للفوز في بعضها الآخر.
وخسر العدساني في أول انتخابات برلمانية وآخر انتخابات برلمانية شارك فيها عام 1985، بينما فاز في انتخابات عام 1967وعام1981.
ترأس السياسي البارز في الفترة الممتدة ما بين عامي 1981 و1985 مجلس الأمة، الذي تولى رئاسته منذ بداية الحياة التشريعية في البلاد 9 أشخاص.
بالإضافة إلى مشاركته في السلطة التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة)، فقد ترأس العدساني المجلس البلدي.
كما شغل عضوية المجلس الاستشاري الأعلى للإعلام عام 1963، وعضوية مجلس التخطيط عام 1965.
وعمل الراحل في السلك الدبلوماسي، حيث تم تعيينه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي سفيراً للكويت بعدة دول وهي السعودية ولبنان والصومال.