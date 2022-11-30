محمد يوسف العدساني
محمد يوسف العدساني

وفاة رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق محمد يوسف العدساني

نسرين العبوش

غيَب الموت اليوم الأربعاء، محمد يوسف العدساني رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الأسبق للفصل التشريعي الخامس، وأحد السياسيين البارزين في البلد الخليجي، عن عمر يناهز 97 عاما.

ونعت وسائل إعلام ونخب كويتية العدساني الذي شغل عدة مناصب دبلوماسية وسياسية في الدولة لأكثر من عقدين في حياته.

Samah Mghawich

وُلد الراحل عام 1925 في مدينة الكويت، وبدأ العمل السياسي منذ ستينيات القرن الماضي عقب استقلال الكويت، حيث كان حينها في نهاية الثلاثينيات من عمره.

خاض الراحل عدة انتخابات برلمانية منذ الانتخابات الأولى عام 1963 حتى عام 1985، حيث تمكَن في بعضها من الوصول إلى قبة عبدالله السالم، فيما لم يحالفه الحظ للفوز في بعضها الآخر.

شغل محمد يوسف العدساني منصب رئيس مجلس الأمة ما بين عامي 1981 و1985، كما شغل مناصب عديدة، وعمل في السلك الدبلوماسي كسفير للكويت في عدة دول

وخسر العدساني في أول انتخابات برلمانية وآخر انتخابات برلمانية شارك فيها عام 1985، بينما فاز في انتخابات عام 1967وعام1981. 

ترأس السياسي البارز في الفترة الممتدة ما بين عامي 1981 و1985 مجلس الأمة، الذي تولى رئاسته منذ بداية الحياة التشريعية في البلاد 9 أشخاص. 

شارك في الحكومات الكويتية السابقة، وتم تعيينه وزيراً للتخطيط عام 1976 وعام 1978 حتى عام 1980، حيث تولى حينها حقيبة الأشغال العامة

بالإضافة إلى مشاركته في السلطة التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة)، فقد ترأس العدساني المجلس البلدي.

كما شغل عضوية المجلس الاستشاري الأعلى للإعلام عام 1963، وعضوية مجلس التخطيط عام 1965.

وعمل الراحل في السلك الدبلوماسي، حيث تم تعيينه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي سفيراً للكويت بعدة دول وهي السعودية ولبنان والصومال.

الكويت

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