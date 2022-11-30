وفاة رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق محمد يوسف العدساني

غيَب الموت اليوم الأربعاء، محمد يوسف العدساني رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الأسبق للفصل التشريعي الخامس، وأحد السياسيين البارزين في البلد الخليجي، عن عمر يناهز 97 عاما.

ونعت وسائل إعلام ونخب كويتية العدساني الذي شغل عدة مناصب دبلوماسية وسياسية في الدولة لأكثر من عقدين في حياته.