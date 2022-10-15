ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني

أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً اليوم، بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأكد بن سلمان خلال الاتصال "موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة" لحل الأزمة الأوكرانية.

وفي الوقت الذي عبر فيه الرئيس الأوكراني عن شكره للقيادة السعودية للتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بن سلمان إن "تصويت المملكة لصالح القرار نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية".



وهنأ الرئيس الأوكراني ولي العهد السعودي على تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، كما قدم شكره لاستعداده الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأعرب زيلينسكي عن شكره للأمير محمد بن سلمان على قرار القيادة السعودية تقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار والتي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن هذه المساعدات الإنسانية "دليل على ما يوليه ولي العهد من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، ولن ينسى الشعب الأوكراني هذه المواقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة المملكة العربية السعودية لأوكرانيا".

وبحسب تقارير محلية، تشمل المساعدات الإنسانية، تقديم مواد غذائية وطبية ومشتقات نفطية، في ظل الظروف التي يواجهها الشعب الأوكراني بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء.

وتعد السعودية دولة رائدة عالميا في العمل الإنساني، حيث قدمت خلال العقود الماضية مساعدات إنسانية وإنمائية بقيمة 96 مليار دولار لـ165 دولة حول العالم، وحلت المملكة بالمركز الثالث عالميا في العام 2021 في تقديم المساعدات الإنسانية.