الإمارات والسعودية تعلنان نجاح وساطتهما بشأن تبادل مسجونين اثنين بين أمريكا وروسيا
أعلنت وزارتا الخارجية الإماراتية والسعودية في بيان مشترك، اليوم الخميس، عن نجاح الوساطة التي قادها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد البيان المشترك الصادر عن الوزارتين، أن "نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاساً لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما، بالولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف".
وأشار البيان إلى أن "أبوظبي استقبلت في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022، المواطنة الأمريكية بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها، وذلك بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، وذلك بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه، وذلك بحضور المختصين من دولة الإمارات، والسعودية. وقد قام الجانبان الأمريكي والروسي بتسلم مواطنيهما، تمهيداً لنقلهما إلى بلديهما".
وبحسب الوكالة، أعربت وزارتا الخارجية الإماراتية والسعودية عن شكر حكومتي دولة الإمارات والسعودية، لحكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتا البلدين.