الإمارات والسعودية تعلنان نجاح وساطتهما بشأن تبادل مسجونين اثنين بين أمريكا وروسيا

وأشار البيان إلى أن "أبوظبي استقبلت في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022، المواطنة الأمريكية بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها، وذلك بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، وذلك بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه، وذلك بحضور المختصين من دولة الإمارات، والسعودية. وقد قام الجانبان الأمريكي والروسي بتسلم مواطنيهما، تمهيداً لنقلهما إلى بلديهما".