البرلمانية الكويتية جنان بوشهري: الحكومة رفعت معاشات أعضائها الاستثنائية سرًا

اتهمت البرلمانية الكويتية الدكتورة جنان بوشهري، مجلس الوزراء بارتكاب تجاوزات سرية وإصدار قرار بتعديل المعاشات الاستثنائية لأعضائه ورفعها.

جاء ذلك بعد أيام من تقديم نواب مقترحا لإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالمعاشات الاستثنائية.

وقالت بوشهري، في مداخلة خلال جلسة مجلس الأمة، الثلاثاء، إن "مجلس الوزراء أصدر قرارا برفع المعاش الاستثنائي للوزراء الحاليين من 6 آلاف دينار (19 ألف دولار) ليصبح راتب الوزير 9 آلاف دينار (29 ألف دولار)".

وأضافت أن القرار جاء "بعد 4 أيام فقط من تقديم مجموعة من النواب في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي طلبا لإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات".

وأشارت إلى أنه "في الوقت الذي يتم فيه البحث عن حلول لقضايا الوطن والمواطنين السياسية والاقتصادية والمعيشية، والسعي لوضع ضوابط باستخدام المادة 80 من قانون التأمينات، يتجاوز مجلس الوزراء كل الاستحقاقات الواجبة عليه ويصدر قرارا برفع المعاش الاستثنائي للوزراء الحاليين".

وعرضت بوشهري في الجلسة صورة من القرار، مبديةً استغرابها من التكتم على هذا القرار الذي صدر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وعدم إعلانه في البيان الحكومي أو تسربه إلى الإعلام، وفق قولها.