البرلمانية الكويتية جنان بوشهري: الحكومة رفعت معاشات أعضائها الاستثنائية سرًا
اتهمت البرلمانية الكويتية الدكتورة جنان بوشهري، مجلس الوزراء بارتكاب تجاوزات سرية وإصدار قرار بتعديل المعاشات الاستثنائية لأعضائه ورفعها.
جاء ذلك بعد أيام من تقديم نواب مقترحا لإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالمعاشات الاستثنائية.
وقالت بوشهري، في مداخلة خلال جلسة مجلس الأمة، الثلاثاء، إن "مجلس الوزراء أصدر قرارا برفع المعاش الاستثنائي للوزراء الحاليين من 6 آلاف دينار (19 ألف دولار) ليصبح راتب الوزير 9 آلاف دينار (29 ألف دولار)".
وأضافت أن القرار جاء "بعد 4 أيام فقط من تقديم مجموعة من النواب في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي طلبا لإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات".
وأشارت إلى أنه "في الوقت الذي يتم فيه البحث عن حلول لقضايا الوطن والمواطنين السياسية والاقتصادية والمعيشية، والسعي لوضع ضوابط باستخدام المادة 80 من قانون التأمينات، يتجاوز مجلس الوزراء كل الاستحقاقات الواجبة عليه ويصدر قرارا برفع المعاش الاستثنائي للوزراء الحاليين".
وعرضت بوشهري في الجلسة صورة من القرار، مبديةً استغرابها من التكتم على هذا القرار الذي صدر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وعدم إعلانه في البيان الحكومي أو تسربه إلى الإعلام، وفق قولها.
ووجهت البرلمانية الكويتية سؤالا لممثلَي الحكومة اللذين حضرا جلسة أمس، وهما نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي.
وسألتهما "إن كانت بالفعل قد تمت مناقشة القرار في اجتماع مجلس الوزراء، وكان ضمن جدول الأعمال؟".
وأشارت بوشهري إلى أنه "وصل في يوم الاجتماع يوم 28 نوفمبر توجيه مباشر من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بضرورة إلغاء هذه المادة التي تم الاستناد إليها برفع المعاشات الاستثنائية".
وتنص المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون 61 لسنة 1976 على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية".
وجاءت مداخلة البرلمانية بوشهري أثناء مناقشة مقترح إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الذي قدَمه عدد من النواب برروا طلبهم هذا بأنه "تم استخدام المادة بشكل سيئ لتنفيع بعض الأشخاص".
ووافق مجلس الأمة أمس بالإجماع على تأجيل تقرير اللجنة المالية عن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية لمدة شهر.
ونصت المادة الأولى من المقترح النيابي على: تلغى المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، بينما نصت المادة الثانية على: يصدر قرار من مجلس الوزراء بسحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة الـ80 من قانون التأمينات الاجتماعية، وتتم تسوية رواتب المشمولين بقرارات الاستثناء الصادرة عن مجلس الوزراء بإعادتها للمعاشات التقاعدية القانونية قبل الاستثناء.
وشهدت جلسة مجلس الأمة الثلاثاء، تصعيدا نيابيا ضد الحكومة التي انسحب ممثلوها من الجلسة "اعتراضًا على مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن شراء القروض وإسقاط فوائدها".
وانتقد النواب الحاضرون انسحاب الوزراء واتهموا الحكومة بـ "التهرب وعدم التعاون معهم لمناقشة قوانين وقضايا شعبية هامة".