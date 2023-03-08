بايدن يشكر سلطان عُمَان لدعمه الهدنة الأممية في اليمن

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، الشكر لسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، لدعمه الهدنة الأممية في اليمن، بحسب ما أورده بيان للبيت الأبيض.

وقال البيان إن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا هاتفيا مع سلطان عُمَان، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهتها قالت وكالة الأنباء العمانية، إنه تم خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات‏، بالإضافة لتبادلهما وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".