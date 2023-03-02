الإمارات الأولى إقليميا والعاشرة عالميا في مؤشر "القوى الناعمة"

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الخميس، تصدرها الإقليمي ووصولها للمرتبة العاشرة في قائمة الدول على المؤشر العالمي للقوة الناعمة، الذي يشمل 212 دولة حول العالم.

أعلن ذلك خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن بحضور مجموعة من القادة والشخصيات العامة العالمية، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، ورئيس الوزراء السويد السابق "ستيفان لوبن".

وعلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على الإنجاز الإماراتي عبر تغريدة في "تويتر".

وجاء في التغريدة الإعلان عن "وصول دولة الإمارات للمرتبة العاشرة عالميا والأولى إقليميا في المؤشر العالمي للقوة الناعمة، والذي يشمل 121 دولة حول العالم".

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن ذلك "يؤشر إلى صحة منهجيتها التنموية ودورها المؤثر اقتصاديا وسياسيا وتنمويا على الساحة الدولية".