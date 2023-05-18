محمد بن زايد يهنئ أردوغان بنجاح العملية الانتخابية في تركيا

هنأ رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنجاح العملية الانتخابية في تركيا، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وقالت الوكالة إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بحث مع رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأضافت أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قدم خلال الاتصال التهاني للرئيس أردوغان بنجاح العملية الانتخابية، معرباً عن أمله في أن تعود هذه الانتخابات بالخير والفائدة على الشعب التركي الصديق .