العاهل البحريني يعيد تكليف ولي عهده بتشكيل حكومة جديدة

أعاد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة يوم الإثنين، تكليف ولي عهده، رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد، بتشكيل حكومة جديدة.

ونص أمر ملكي صادر عن ملك البحرين على تكليف رئيس مجلس الوزراء بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة بما يتوافق مع نص المادة 46 من دستور المملكة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وجاء الأمر الملكي عقب قبول الملك، استقالة الوزارة السابقة التي تقدَم بها الأمير سلمان، لإعادة تشكيل الوزارة، بحسب الدستور الذي ينص على إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي.

وتنص الفقرة (ه) من المادة 33 من الدستور البحريني على أنه "يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تـشريعي للمجلسين".

ويأتي ذلك، عقب أيام من إقامة المملكة انتخابات نيابية وبلدية شهدت مشاركة شعبية واسعة هي الأعلى منذ عقدين، حيث بلغت نسبة المشاركة 73%.

وبلغت نسبة التغيير في مجلس النواب الجديد 82.5% عن المجلس السابق، في حين تمكنت 11 سيدة بحرينية من تحقيق رقم غير مسبوق في الانتخابات النيابية والبلدية، 8 منهن أصبحنَ أعضاء في مجلس النواب و3 في المجالس البلدية.