محمد بن زايد يستقبل الرئيس الإسرائيلي

وبحث الشيخ محمد بن زايد والرئيس الإسرائيلي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل ومساراته نحو تعزيز التنمية والسلام والازدهار لما فيه الخير لشعوب المنطقة عامة.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى أهمية "حوار أبوظبي للفضاء" في تعزيز التواصل بين القوى الفاعلة والمؤثرة في قطاع الفضاء حول العالم، وبحث فرص تطوير هذا القطاع وتحقيق مستهدفاته بما يخدم الإنسانية ويسهم في تعزيز جودة الحياة على الأرض.

وأكد الجانبان في هذا السياق ضرورة تعزيز فرص التعاون المشترك في مجال الفضاء بين البلدين.