من هو جاسم البديوي الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي؟

عيِن البديوي في بداية مسيرته الدبلوماسية العام 1992 ملحقًا دبلوماسيًّا في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت، كما عُيّن بسفارة دولة الكويت لدى اليابان خلال الفترة 1993 – 1997.

وفي عام 1997 تم تعيين البديوي بسفارة دولة الكويت لدى النمسا والبعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا، واستمر بمنصبه هذا حتى عام 2001 حيث عين بسفارة دولة الكويت لدى الأمم المتحدة. وفي العام 2007 عُيّن كمستشار في البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة.

وفي العام 2011 عيِن نائب رئيس بعثة سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً.

وشغل البديوي منصب سفير في أكثر من دولة، ففي عام 2013 عُيِّن سفيرًا في جمهورية كوريا واستمر في منصبه هذا حتى عام 2016، ليصبح حينذاك سفيرًا في مملكة بلجيكا واستمر في منصبه حتى عام 2022، وشغل بالفترة ذاتها منصب رئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو).