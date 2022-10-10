الكويت تقرر فحص جميع رخص القيادة الخاصة بالوافدين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها ستفحص جميع رخص القيادة الخاصة بالوافدين، الذين يشكلون نسبة 66% من سكان البلاد.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته، الإثنين، إنه "سيتم فحص جميع ملفات رخص القيادة الخاصة بالوافدين؛ بناء على أوامر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة في حكومة تصريف العاجل من الأمور الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح".

وأوضح البيان أنه "سيتم استدعاء كل من يثبت حصوله على رخصة قيادة مخالفة للنظم والقواعد المعمول بها في الوزارة، وإلغاء رخصته نهائيا من قاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور".

وأجرت وزارة الداخلية الكويتية، خلال الأعوام الماضية، بضعة تعديلات على قوانين المرور، وفرضت شروطا مشددة على منح رخص القيادة، وأبعدت الوافدين الذين يقودون من دون رخصة؛ في محاولة لحل الأزمة المرورية في البلد الخليجي.

وفي نيسان/ أبريل 2020، أصدرت وزارة الداخلية قرارا بتعديل شروط منح رخصة القيادة لكل من المواطنين والوافدين فيما يتعلق برخصة القيادة الخاصة والعامة، تشمل سريانها لمدة محددة.

وتضمنت الشروط أن "تُصرف رخصة القيادة الخاصة لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن 7 ركاب، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن 2 طن، وسيارات الأجرة، على أن تسري صلاحيتها للمواطنين والخليجيين لمدة 15 عامًا، والوافدين لمدة 3 أعوام، وللبدون حسب مدة صلاحية بطاقة المراجعة".

وجاء في القرار الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية آنذاك: "صرف رخصة القيادة العامة على أن تسري مدتها للمواطنين والخليجيين لمدة 10 أعوام، والوافدين 3 أعوام، والبدون حسب مدة صلاحية بطاقة المراجعة".

وتحتل الكويت مركزا متقدما من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية، عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.