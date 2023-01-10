الكويت.. استياء نيابي ومواجهة مرتقبة مع الحكومة إثر انسحاب الأخيرة من جلسة البرلمان

أثار انسحاب ممثلي الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، من قاعة مجلس الأمة (البرلمان)، استياء عدد من نواب المجلس الذين احتجوا على تصرُف الحكومة واتهموها بـ "التهرب وعدم التعاون معهم لمناقشة قوانين وقضايا شعبية هامة".

ومثَل الحكومة خلال الجلسة التي كانت محور حديث النواب في الأيام الماضية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، فيما غاب رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وبقية أعضاء الحكومة عن الجلسة.

وانسحب الوزيران، وهما من النواب المنتخبين في مجلس الأمة، وتم تعيينهم أعضاء في الحكومة ويطلق عليهم لقب "الوزراء المحللين"، من الجلسة "اعتراضًا على مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن شراء القروض وإسقاط فوائدها".