أمير قطر يستقبل وفدًا إماراتيًا برئاسة طحنون بن زايد

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الأربعاء، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "الجانبين بحثا - خلال اللقاء - العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت الوكالة أن الشيخ طحنون بن زايد والشيخ منصور بن زايد "نقلا إلى أمير قطر في بداية اللقاء الذي جرى في قصر لوسيل، تحيات أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر وشعبها الشقيق دوام العزة والازدهار".