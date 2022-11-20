انطلاق أول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل إلى قطر لحضور المونديال

أقلعت، اليوم الأحد، أول رحلة طيران تجاري مباشرة بين تل أبيب والدوحة على هامش انطلاق أولى مباريات كأس العالم لكرة القدم.

وأكدت شركة الخطوط الجوية القبرصية توس إيروايز، الجمعة، أنها حصلت على الضوء الأخضر من هيئة الطيران المدني القطرية لتسيير ست رحلات مباشرة من تل أبيب إلى الدوحة وست أخرى في الاتجاه المعاكس.

وغادرت الرحلة صباح الأحد من مطار بن غوريون في تل أبيب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات إن "التاريخ صُنع" مع "أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والدوحة".

وجدد حيات توجيه نصائح للإسرائيليين بالتصرف بحكمة في أثناء تواجدهم في قطر، وأكد أن وزارة الخارجية "ستعمل من أجل ضمان تصرف المشجعين بما يتناسب والتقاليد المحلية والقوانين منعًا لحدوث أي مشاكل".

من جانبه، وصف المشجع الإسرائيلي هدار سيغال (35 عامًا) ركوب الطائرة بأنه "خاص وتاريخي".

وقال سيغال إنه يخطط لحضور مباراة إنجلترا وإيران، وأيضًا مباراة الأرجنتين والسعودية.

في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن "حاملي التذاكر ووسائل الإعلام الفلسطينية" سيكون "بإمكانهم السفر على هذه الرحلات دون قيود" ووفق "المتطلبات الأمنية الإسرائيلية".

ولم يتضح على الفور مدى إمكانية وصول سكان الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية.

وعادة ما يسافر فلسطينيو الضفة الغربية إلى الخارج عبر الأردن، وتسمح لهم إسرائيل ولبعض سكان قطاع غزة باستخدام مطارها ضمن استثناءات محدودة جدًّا وتحت قيود صارمة.