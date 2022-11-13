وزير العدل: نسبة المشاركة في انتخابات البحرين هي الأعلى منذ 2002

قال وزير العدل والشؤون الإسلامية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات في البحرين، نواف بن محمد المعاودة، إن نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية والبلدية هي الأعلى منذ 2002.

وقال المعاودة خلال مؤتمر صحفي إن نسبة المشاركة في الانتخابات هي الأعلى منذ 20 عاماً، حيث بلغت 73%.

وبدأت اليوم عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات النيابية والبلدية 2022 في البحرين، وفق ما أوردته وكالة أنباء البحرين.

وقالت الوكالة: "بدأت المراكز العامة والفرعية للانتخابات النيابية والبلدية 2022 في مختلف محافظات مملكة البحرين عملية فرز أصوات الناخبين".

وأشارت إلى أنه تمت المباشرة بعملية الفرز بحضور وكلاء المرشحين والجمعيات الرقابية، بعد انتهاء التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة مساءً".

وأكدت الوكالة الرسمية أن المملكة شهدت إقبالاً كثيفاً من الناخبين للتصويت بحرية تامة في الانتخابات، التي تعد فصلاً تشريعياً سادساً وجديداً في المسيرة التنموية، التي يقودها العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.