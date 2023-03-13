طوكيو: الاتفاق السعودي الإيراني خطوة صوب السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، الاثنين، إن اتفاق السعودية وإيران باتجاه تطبيع العلاقات الدبلوماسية خطوة صوب السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ورحبت عدة دول، الجمعة، بإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، خلال مدة أقصاها شهران، بعد قطيعة استمرت زهاء 7 سنوات.

و اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وفقًا لبيان "سعودي إيراني صيني".

وأعلنت كل من: سلطنة عُمان، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، وقطر، والكويت، وسوريا، واليمن، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى كل من: أمريكا، وفرنسا، وتركيا، في بيانات منفصلة، الترحيب بالخطوة.