معين عبدالملك: لولا دعم الإمارات والإصلاح الاقتصادي لانهارت دولة اليمن

أشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات لبلاده طوال الفترة الماضية، مؤكدًا أن لدولة الإمارات بصمة تاريخية في دعم اليمن، لا سيما خلال السنوات العشر الماضية، والتي شهد اليمن فيها أزمات كبيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن رئيس الوزراء اليمني قوله، اليوم الثلاثاء: "لولا دعم الأشقاء والإصلاح الاقتصادي، لانهارت الدولة في اليمن".