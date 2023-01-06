كتاب جديد يروي لأول مرة تجارب الجنود الإماراتيين في معركة تحرير عدن

وأضاف: "في حال تمكن الحوثيون من السيطرة على عدن، فسيصبحون قادرين على خنق نقطة بحرية تسيطر على 20% من حركة النفط العالمية".

سنوات من البحث

أكد نايتس أن كتابه الذي سيطرح الشهر الجاري، استغرق أكثر من 5 سنوات من البحث الدقيق والتحقق، بهدف فهم المعركة، مشيرا إلى أنه توجب عليه التحدث مع العديد من المشاركين للتعرف على الأحداث التي لم تصل إلى السجلات الرسمية، كما اطلع على سجلات متنوعة للعثور على أحداث طواها النسيان.

وأشار إلى أنه أجرى دراسة لخريطة التضاريس، ومن ثم رآها على أرض الواقع في عدن، وهذا ما جعله يشدد على أهمية تواجد المرء على الأرض لتقدير تضاريس أقدم أجزاء عدن المحاطة بمنحدرات شاهقة.