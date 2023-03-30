ولي العهد السعودي يهنئ محمد بن زايد بالتعيينات القيادية الجديدة

بعث ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة في الإمارات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إن الأمير محمد بن سلمان هنأ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة صدور قرارات ومراسيم أميرية بتعيين كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائبًا لرئيس الدولة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليًا للعهد في أبوظبي، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي.