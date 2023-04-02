أوامر ملكية في السعودية.. إعفاء الأمير أحمد بن عبدالله محافظ الدرعية من منصبه
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، أمرًا ملكيًا قضى بإعفاء الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية من منصبه، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "واس".
كما قضى أمر آخر بإعفاء فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه، وتكليف إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى.
كما عين فهد بن عبدالمحسن بن صالح مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
وأعفي محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه، وعين عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.