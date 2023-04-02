أوامر ملكية في السعودية.. إعفاء الأمير أحمد بن عبدالله محافظ الدرعية من منصبه

كما قضى أمر آخر بإعفاء فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه، وتكليف إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى.

كما عين فهد بن عبدالمحسن بن صالح مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.