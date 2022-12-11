ميقاتي يؤكد التزام حكومته باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة للسعودية ودول الخليج

استقبل ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، في العاصمة الرياض، نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية.

وبحسب بيان أوردته وكالة أنباء السعودية "واس"، أكد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة وفرنسا للشعب اللبناني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم التأكيد على أهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.

من جهته، عبر رئيس الوزراء اللبناني عن الشكر والتقدير الدائم لمواقف المملكة التاريخية تجاه لبنان والدور الأساسي للمملكة في إرساء المصالحة اللبنانية وتكريس مرحلة السلام بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف.

وأكد ميقاتي أيضاً على التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وكل الدول العربية لا سيما منها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.