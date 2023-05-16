تعرض سكن رئيس المكتب العسكري الكويتي في الخرطوم للاقتحام

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية بوقت متأخر من مساء الإثنين، تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت في الخرطوم للاقتحام والتخريب.

وقالت الوزارة في بيان إن الكويت تدين وتستنكر "الاعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري ولكافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والذي يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

ودعت الخارجية الكويتية "السلطات الرسمية و الأطراف المعنية في السودان الشقيق سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات".