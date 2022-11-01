محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء بريطانيا

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحسب الوكالة الرسمية، "بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية والتنموية".

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقالت "وام" إن رئيس دولة الإمارات "جدد خلال الاتصال التهنئة لريشي سوناك بتوليه رئاسة الوزراء، وتمنى له النجاح في مهامه الجديدة، مؤكداً تطلعه إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة للبناء على العلاقات الثنائية الوطيدة بما يخدم مصالح البلدين، ويدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي".

ونوه رئيس وزراء بريطانيا، بحسب وكالة أنباء الإمارات، بالعلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.