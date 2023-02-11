الإمارات تدين بشدة الهجوم على محطة حافلات في القدس
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في محطة حافلات في القدس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية."
وأعربت الوزارة عن "خالص تعازيها إلى الحكومة الإسرائيلية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، أن إسرائيليين قتلا بعد أن هاجم سائق فلسطيني بسيارته مجموعة من الناس محاولا دهسهم في محطة للحافلات على مشارف القدس.