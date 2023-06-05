القضاء الكويتي يوجه رسائل قوية مع دخول "الصمت الانتخابي" حيز التنفيذ

وجهت السلطات القضائية في الكويت، رسائل قوية لضمان شفافية نزاهة الانتخابات، مع بدء العد التنازلي لبدء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي 2023 يوم غد الثلاثاء.

وبموجب قرار مجلس الوزراء الكويتي، سيحظر في يوم الاقتراع واليوم السابق له، بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين أو عنهم منعا للإخلال بالعملية الانتخابية بهدف منح الناخبين والناخبات فرصة انتقاء ممثلي الأمة بموضوعية.

كما يحظر خلال فترة "الصمت الانتخابي" عرض أي إحصائيات أو استطلاعات للرأي للمراكز المرخصة، في حين يقتصر دور وسائل الإعلام على نشر الرسائل التوعوية والتثقيفية وحث الناخبين والناخبات على المشاركة الإيجابية، ما يخلق "مناخا سياسيا صحيا وهادئا قبل الاقتراع".