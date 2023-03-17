السعودية تبدأ العمل رسميًا بنظام منح الجنسية للأجانب بعد تعديله

بدأت السعودية اليوم الجمعة العمل بشكل رسمي، بنظام منح الجنسية السعودية للأجانب بعد إجراء تعديل عليه يشمل صلاحيات من يحق له الاقتراح وإصدار القرار النهائي بمنح الجنسية لأي شخص.

وأصدرت جريدة "أم القرى" الرسمية المعنية بنشر الأوامر الملكية والقوانين الحكومية، قرارا لوزير الداخلية يسري العمل به من تاريخ نشره، ويتعلق بتعديل على نظام منح الجنسية تم الكشف عنه في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

ونص قرار وزير الداخلية على حذف المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام منح الجنسية السعودية، التي تنص على: "يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة الثامنة من النظام".