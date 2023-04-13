البحرين وقطر تعلنان عودة العلاقات الدبلوماسية
أعلنت كل من مملكة البحرين ودولة قطر، مساء الأربعاء، عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بعد اجتماع عقدته لجنة المتابعة البحرينية- القطرية، اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض.
وجاء في بيان مشترك، صادر عن وزارتي الخارجية القطرية والبحرينية، أنه "تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961".
وأكد الجانبان أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار".
وبحسب البيان، فقد ترأس الوفد البحريني الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، بينما ترأس الوفد القطري سعادة أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية.