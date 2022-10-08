بعد التصعيد النيابي ضد الحكومة الجديدة.. تأجيل انعقاد مجلس الأمة الكويتي

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة في الكويت طارق المزرم، اليوم السبت، صدور مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة الجديد لمدة أسبوع آخر عن الموعد المحدد، بعد أن كان مقررًا عقد الجلسة الافتتاحية في الـ 11 من الشهر الجاري.

وقال المزرم في تغريدة نشرها حساب مركز التواصل الحكومي الرسمي على "تويتر"، إنه "صدر مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى صباح يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، وذلك استنادًا للمادة 106 من الدستور".

وتنص المادة "106" على أنه "للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرًا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد".

وجاء تأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة الذي تم انتخاب أعضائه، نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، تزامنًا مع التصعيد النيابي ضد التشكيل الحكومي الجديد الذي تم الإعلان عنه، الأربعاء الماضي، والذي اعتذر عنه أكثر من وزير، وفق ما أكدته تقارير محلية.

وضمت الحكومة الجديدة التي يترأسها الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح- وهي الحكومة رقم 41 في تاريخ الكويت- 15 وزيرًا، بينهم 9 وزراء جدد تم تعيينهم وإسناد حقائب وزارية إليهم، و6 وزراء من الحكومة السابقة.

وواجهت هذه الحكومة انتقادات من أغلبية نواب مجلس الأمة، الذين احتجوا على بعض الأسماء المشاركة فيها، ومنهم وزراء شاركوا في حكومات سابقة وخضعوا للاستجواب، وأبرزهم وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

واعتبر كثير من النواب أن هذا التشكيل دون المستوى المطلوب، ولا يتوافق مع النتائج البرلمانية الأخيرة والتطلعات الشعبية، وبأنه ضم أسماء مرفوضة وكانت سببًا لتأزيم العلاقة بين مجلس الأمة السابق والحكومة.

ودفع ذلك التصعيد الحكومة لتأجيل أداء القسم الدستوري، وفق ما أكدته مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية في تقرير سابق، وأشارت بأن سبب التأجيل هو "الاحتقان النيابي واعتذار النائب عمار العجمي عن المشاركة في الحكومة كوزير محلل".

وينص الدستور الكويتي في المادة "57" على أن "يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة، 56، عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".

ومن المفترض أن يتم تشكيل الحكومة قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الجديد؛ لتتمكن من حضور الجلسة.