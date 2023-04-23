وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في السودان

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي التطورات المتسارعة للأحداث في جمهورية السودان، وأوضاع العالقين الأجانب هناك.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن المباحثات بين الوزيرين جرت مساء اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير البريطاني مع نظيره السعودي.