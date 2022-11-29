إيران تزعم اعتقال خليجيًا بذريعة خرق الأمن في جنوب البلاد



زعم جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، اعتقال شخص من إحدى الدول الخليجية بذريعة اختراق أمني، مشيراً إلى أن "المعتقل يعمل في جهاز استخبارات الدولة الخليجية" التي لم يكشف البيان اسمها.

وقال بيان لدائرة العلاقات العامة والإعلام للحرس الثوري في مدينة "لنجة" بمحافظة هرمزغان جنوب إيران، إنه "تم اعتقال أحد عناصر الاستخبارات لإحدى الدول الخليجية لقيامه بخرق أمني في المحافظة".