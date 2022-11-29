إيران تزعم اعتقال خليجيًا بذريعة خرق الأمن في جنوب البلاد
زعم جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، اعتقال شخص من إحدى الدول الخليجية بذريعة اختراق أمني، مشيراً إلى أن "المعتقل يعمل في جهاز استخبارات الدولة الخليجية" التي لم يكشف البيان اسمها.
وقال بيان لدائرة العلاقات العامة والإعلام للحرس الثوري في مدينة "لنجة" بمحافظة هرمزغان جنوب إيران، إنه "تم اعتقال أحد عناصر الاستخبارات لإحدى الدول الخليجية لقيامه بخرق أمني في المحافظة".
وأضاف البيان الذي لم يوضح هوية الشخص وجنسيته "إنه بعملية استخباراتية ذكية فيما يتعلق بمراقبة عميل جهاز المخابرات لإحدى الدول في الخليج العربي، حيث جرى اعتقاله بعدما كان يخطط لتنفيذ إجراءات أمنية في غرب هرمزغان".
وتابع البيان الإيراني إن "الشخص المعتقل لا يزال في مديرية جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في بندر مدينة لنجة".
وصعدت الأجهزة الأمنية الإيرانية في الفترة الأخيرة حملة اعتقالاتها ضد الرعايا الأجانب ومن جنسيات مختلفة بذريعة ما تسميه بـ"دعم الاضطرابات وأعمال الشغب" في إشارة إلى الاحتجاجات الجارية.
وقد أكدت بعض الدول الغربية من بينها فرنسا وبريطانيا والسويد وإسبانيا اعتقال عدد من مواطنيها أو من حملة الجنسية المزدوجة من قبل السلطات الإيرانية بذريعة دعم الاحتجاجات أو المشاركة فيها.