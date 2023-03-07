رئيس الإمارات يوجه بتقديم 4 ملايين دولار للأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية

وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، بتقديم 4 ملايين دولار لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية.

وجاء توجيه رئيس الإمارات، بعد أن استقبل اليوم الثلاثاء، رئيسة مؤسسة أولينا زيلينسكا الأوكرانية الخيرية، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".