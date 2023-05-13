وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني
تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت الخارجية السعودية، في بيان على تويتر، إن الاتصال شهد "استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، والخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع جمهورية الصين الشعبية".
يذكر أن السعودية وإيران، وقعتا في 10 مارس الماضي ببكين، اتفاقاً لاستعادة العلاقات الدبلوماسية، برعاية صينية.