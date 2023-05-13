وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني

وقالت الخارجية السعودية، في بيان على تويتر، إن الاتصال شهد "استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، والخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع جمهورية الصين الشعبية".